Città della Pieve. Coronavirus. Comune “Nessun nuovo caso”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E RIFLESSIONI SULLA SCUOLA AL TEMPO DELLA PANDEMIA ++

Buon pomeriggio a tutti,

vi comunico che oggi non registriamo ulteriori casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune.

Sono passati 20 giorni da quando ho chiuso le scuole ed oggi il mio pensiero va proprio a tutte le famiglie, alle Dirigenti Scolastiche e agli insegnanti che sono stati costretti a riorganizzare il proprio rapporto con la quotidianità, non con poche difficoltà.

In questa fase di grave emergenza sanitaria per il nostro Paese, il mio plauso va alle Dirigenti ed a tutti i nostri insegnanti che non hanno mai interrotto i contatti con gli studenti e le loro famiglie, utilizzando ogni strumento tecnologico disponibile per stare accanto ai loro allievi.

Grazie a questo profondo senso di responsabilità e grande professionalità tengono strette le trame della relazione affettiva, per prendersi cura dei nostri ragazzi, per affrontare e superare insieme la paura, l’incertezza e l’isolamento sociale procurato da questo virus.

So perfettamente che le difficoltà per le famiglie non sono poche. Dalla complessità legata alla gestione, al contempo, del proprio lavoro od i cambiamenti ad esso legati, al misurarsi con i compiti e le lezioni on line, magari in assenza di connessione o mezzi adeguati, fino ad arrivare alle difficoltà legate ai bimbi più piccoli o ai ragazzi che hanno bisogno di sostegno, per cui è necessaria, ancor di più, una didattica fatta di persona, fatta con il calore dell’insegnante accanto.

Questa situazione non è semplice per nessuno, soprattutto per i nostri ragazzi e per i nostri bambini a cui manca la socialità, a cui mancano gli amici ed i compagni, ma siamo certi che questo momento complicato, gli permetterà di apprezzare ancor di più lo stare insieme, quando presto potranno tornare a riempire le classi di gioia, luce e speranza verso il futuro.

Fausto Risini