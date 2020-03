Città della Pieve. Coronavirus. “C’è un sesto caso. Già sottoposto ad isolamento”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 ++

Informo la cittadinanza di un sesto caso positivo al virus Covid-19 nel nostro Comune.

Il soggetto è legato alla rete di contatti di un precedente caso, pertanto era già sottoposto ad isolamento.

Ricordo, che nel rispetto del DPCM 9 marzo 2020, è auspicabile evitare spostamenti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, vige l’obbligo di fornire autocertificazione (modulo che alleghiamo in foto), ammessa nei casi che seguono:

• Comprovate ragioni di lavoro;

• Necessità;

• Ragioni sanitarie (NON in caso di sintomi influenzali, per il quale dovete, invece, contattare telefonicamente il vostro medico o il numero verde regionale 800 636363).

Fausto Risini