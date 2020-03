Citta’ della Pieve. Coronavirus. “Ad ora, non risultano altri casi di contagi“

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 ++

Cari concittadini,

ad ora, non risultano altri casi di contagi nel nostro territorio comunale.

A partire da oggi – 9 marzo – sono state introdotte delle limitazioni anche per accedere negli ambulatori e negli studi dei medici di famiglia.

Le norme anti-contagio emanate a livello nazionale, recepite dalle aziende sanitarie locali, non comportano limitazioni solo negli ospedali o nelle case di cura, ma anche per gli ambulatori, compresi i medici di famiglia.

I pazienti, secondo il dispositivo, saranno ricevuti in ambulatorio previo appuntamento da concordare con il medico telefonicamente. Non si potrà accedere negli studi medici in autonomia poiché è necessario limitare gli ingressi ad 1 sola persona alla volta.

Per tutte le impegnative farmacologiche, esami ematochimici, accertamenti strumentali e visite specialistiche bisogna contattare il medico via mail o telefonicamente e sarà cura dello studio provvedere ad invii telematici o lasciando le suddette prescrizioni presso un luogo concordato.