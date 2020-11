Città della Pieve contro la violenza: ogni giorno dalla parte delle donne.

(Comunicato stampa)

Violenze, offese, mobbing, sbeffeggiamenti, aggressioni.

Questi sono solo alcuni dei soprusi che, migliaia di donne in ogni parte del mondo, sono costrette a subire a casa, sul luogo di lavoro o in giro per le strade della loro città.

Una piaga che affonda le sue radici in una cultura fortemente stereotipata, ancorata a modelli familiari di stampo patriarcale e alla mancata ed effettiva parità tra i generi.

Mercoledì 25 novembre prossimo ricordiamo che ricorrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e Città della Pieve sarà, come sempre, in prima linea, per dire con forza NO alla violenza sulle donne, NO ad ogni forma di sopruso e discriminazione.

Questo messaggio parte simbolicamente dal cuore dell’Istituzione comunale e da tutte le donne che, quotidianamente, ognuna nel proprio settore, danno il massimo per rendere la nostra Città un luogo migliore per tutti.

Una Città in cui il contrasto alla violenza, la cultura dell’uguaglianza, della parità e del rispetto per ogni forma di vita sia sempre all’ordine del giorno.

