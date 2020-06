(Cittadino e Provincia) La Città del Perugino è pronta per dare ufficialmente il via alla tradizionale Infiorata di S. Luigi Gonzaga e alla coloratissima “Fiori in Fiera”, la mostra mercato di essenze e prodotti derivati dalla lavorazione dei fiori.

Tutto pronto tra gli esperti infioratori del Terziere Casalino per iniziare la posa dei primi petali lungo la via principale della Città, via Vannucci, che quest’anno svelerà otto meravigliosi quadri dedicati al 500° anniversario della morte del genio indiscusso dell’arte rinascimentale: Raffaello. I disegni e gli schemi che verranno sapientemente riprodotti sul selciato e che portano la firma di Andrea Bittarello, sono ancora top secret.

La coinvolgente manifestazione, che si trasmette da generazioni ed è alla sua cinquantacinquesima edizione, trasformerà, sabato 20 e domenica 21 giugno, il centro storico di Città della Pieve in un’esplosione di profumi e colori irresistibile.

Un weekend intenso, in cui sarà possibile anche godere, accompagnati da operatori professionisti, delle bellezze del patrimonio storico-culturale della città grazie alla promozione sul circuito museale ad un prezzo simbolico di €2,00. Gratis per i bambini 0-6 anni che verranno intrattenuti e coinvolti con un kit di giochi a tema che fornirà alla partenza l’Info Point di Piazza Matteotti, aperto dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Il fine settimana si svolgerà in perfetta sicurezza per cittadini e turisti, con un’attenta organizzazione basata sul rigoroso rispetto delle nuove disposizioni normative, garantite dalla presenza della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri. Per tutti i visitatori è naturalmente previsto l’obbligo di indossare la mascherina.