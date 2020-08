Città della Pieve. Comune “E’ arrivata la conferma che il Primo Soccorso avrà il servizio notturno anche dal 16 al 31”

(comunicato stampa) Dopo numerose interlocuzioni del Sindaco Fausto Risini con la direzione sanitaria della USL, è arrivata conferma ufficiale che il Punto di Primo Soccorso di Città della Pieve continuerà a garantire il suo servizio notturno anche dal 16 al 31 agosto p.v., come è doveroso che sia.



Non smetteremo di ribadire e ricordare che la nostra Città ha subito negli anni, per mano dei governi regionali passati, una vera e propria discriminazione nel riconoscimento dei diritti sanitari. Discriminazione che delle persone hanno pagato con la propria vita ed i Pievesi questa pagina nera della loro storia non la scorderanno mai!



Oggi questa comunità non è più disposta a piegarsi, e sollecita, compatta, di vedersi restituito il sacrosanto diritto ad avere tutelata la vita con l’istituzione quantomeno del Presidio di Area Disagiata con Pronto Soccorso, secondo quanto previsto da D.m. n. 70.



Non faremo alcun passo indietro, non cederemo di un millimetro e questa volta saremo uniti, spalla a spalla. Lo dobbiamo a noi, alla nostra storia e ai nostri figli.



L’Amministrazione Comunale

