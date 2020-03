Città della Pieve. Comune “Avvisi Enel, Tsa, Umbria Acque”

ENEL ci comunica che, martedì 17 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 15.30, verrà interrotta l’energia elettrica per lavori sugli impianti di Moiano. Le vie interessate sono:

– via parri-pobandino 18, 17, sn, sn

– via s.statale 71-po sn

– voc casina sn, sn

– voc casina sn

– via ss 146 sn

TSA ci informa che, a seguito del DPCM 11 marzo 2020, rimodulerà alcuni servizi:

– Call Center sempre attivo 800 239195;

– Sospensione delle consegne di contenitori, sacchi, chiavi ecc;

– Sospensione di tutti i centri comunali di raccolta almeno fino al 3 aprile p.v.;

– Sospensione del servizio di vigilanza ambientale;

– Rimodulazione servizi presso le utenze non domestiche che a seguito del DPCM 11 marzo 2020 sospenderanno temporaneamente la loro attività.

UMBRA ACQUE stabilisce la chiusura temporanea delle Case dell’Acqua per evitare assembramenti.

