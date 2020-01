Città della Pieve. Comitato per il Gemellaggio ” Ciao Claudette!”

(riceviamo e pubblichiamo).La notizia ci è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciandoci sbigottiti; ci ha lasciato nella nottata Claudette Perrando. Con lei se ne va un pezzo della storia del gemellaggio di Città della Pieve. Claudette è stata infatti la prima presidente del Comitato Francese di Saint Cyr sur Mer per i rapporti con la nostra città. Donna solare ed entusiasta, infaticabile animatrice si è sempre prodigata per la crescita del gemellaggio. Di origine italiana, poi trasferitasi in Francia dove viveva con la famiglia l’amato marito Pierrre i figli ed i nipoti è stata spesso a Città della Pieve dove era conosciuta da molti concittadini proprio per la sua grande affabilità e simpatia.Di lei mi rimarrà la sua grande emozione che la fece quasi svenire durante una celebrazione a s. Agostino in cui dovette pronunciare un breve discorso celebrativo.Ciao Claudette, che la terra ti sia lieve!

IL COMITATO DEL GEMELLAGGIO DI CITTA’ DELLA PIEVE

