Città della Pieve. Carabinieri: servizio coordinato di controllo del territorio nella zona del Trasimeno.

(Comunicato stampa)

I Carabinieri di Città della Pieve rispondono alle esigenze di sicurezza della Provincia di Perugia; nella serata di giovedì 21 u.s., infatti, i militari hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nella zona del Trasimeno. Numerosi i posti di “blocco” realizzati, i quali hanno permesso di sottoporre a controllo varie autovetture in transito. Denunciati due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso della serata di giovedì, nei territori di Castiglione del Lago e di Magione, i Carabinieri sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo che si è protratto fino a tarda sera. Varie le pattuglie impiegate, così come le zone presidiate dai militari, tra le quali anche le frazioni di Panicarola e Torricella.

Nel corso delle attività due giovani di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, hanno insospettito i Carabinieri che li hanno controllati e perquisiti; avevano occultato a bordo dell’autovettura (più precisamente in una intercapedine realizzata nel cruscotto) 5 gr. di marijuana e 3,2 gr. di cocaina.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e deferiti entrambi all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.

Il servizio, nel complesso, ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

controllo di n. 56 veicoli , elevando n.2 contravvenzioni al Codice della Strada;

, elevando n.2 contravvenzioni al Codice della Strada; controllo di n.73 persone (delle quali n.19 già note ai Carabinieri).

La presenza dei militari nelle strade di provincia e nei centri abitati concorre ad aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando anche l’attività di contrasto alle condotte illecite. Analoghi servizi saranno svolti nel corso delle prossime settimane.

Riguardo a antoniodellaversana