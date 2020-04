Città della Pieve. Biblioteca “In questo periodo di chiusura, la Regione continua a fornire il servizio “MLOL UMBRIA”

Gentili utenti,

con DPCM del 26 aprile 2020 è stata disposta la proroga fino al 17 Maggio 2020 della chiusura dei luoghi della cultura prevista dal precedente DPCM. Tuttavia ricordiamo che in questo periodo di chiusura, la Regione Umbria continua a fornire il servizio “MLOL UMBRIA” attraverso le biblioteche pubbliche umbre aderenti. Vi ricordiamo che Media Library On Line è la principale biblioteca digitale italiana e che attraverso questo portale, in maniera del tutto gratuita, è possibile prendere in prestito e-book, consultare migliaia di giornali e riviste provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri e accedere a migliaia di altre risorse digitali. Per farlo, se siete interessati, è possibile iscriversi a MLOL inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: biblioteca@cittadellapieve.org ., indicando nome e cognome della persona che intende iscriversi (se non si è iscritti come utenti della biblioteca si procederà prima con l’iscrizione). Alla e-mail si deve allegare copia di un documento di identità valido. Una volta iscritti riceverete sulla vostra e-mail (username e password per l’accesso). Dopo di che basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e scrivere “MLOL UMBRIA” poi cliccare sul 1° link che compare. Si aprirà una pagina dove dovrete inserire 3 dati: ENTE (selezionare “Regione Umbria” dal menù a tendina), username e password (questi sono quelli che avrete ricevuto per e-mail). Tutte le guide all’uso delle risorse digitali MLOL le troverete all’interno del portale o possono essere scaricate o visionate collegandosi a: https://medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=580 . Per ulteriori informazioni in merito o altro che riguarda la biblioteca potete tranquillamente contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica: biblioteca@cittadellapieve.org , saremo felici di esservi utili e vicine in questo periodo così difficile per tutti.

Nella speranza di rivederci presto cogliamo l’occasione per abbracciarvi.

Nadia e Roberta

Riguardo a redazione