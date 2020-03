Città della Pieve. Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus.

(Comunicato stampa)

Anche Città della Pieve rende omaggio alle vittime del Coronavirus e si stringe con un grande abbraccio virtuale a tutti i familiari.

Oggi, martedì 31 marzo, aderiamo alla giornata di cordoglio per ricordare tutti coloro che sono “andati avanti” ed in particolare al nostro Francesco, portatoci via troppo presto da questo terribile virus.

Il Sindaco invita l’intera cittadinanza ad unirsi a questo momento di raccoglimento che terremo tutti insieme alle ore 12.00, ognuno nella propria abitazione