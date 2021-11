Città della Pieve – Autismo: domenica inaugurazione della sede di “AltrEmenti”

(Comuni9cato stampa)

Domenica 28 novembre alle ore 16.00 verrà inaugurata la sede dell’Associazione “AltrEmenti, Insieme per l’Autismo” all’interno dell’Oratorio Beati Fanciulli a Città della Pieve, in Largo della Vittoria n. 6.

L’Associazione nasce a Corciano nel luglio 2017, dal sogno di Chiara e Daniele, genitori di Francesco e Caterina. Il loro desiderio è quello di trasformare la difficoltà in un’opportunità e favorire i contatti tra le famiglie e le persone con disturbo dello spettro autistico, creando rapporti di solidarietà, aiuto e confronto, realizzando progetti orientati alla valorizzazione delle autonomie e al rafforzamento delle abilità.

Collaborano con “AltrEmenti, Insieme per l’Autismo” specialisti in logopedia, psicologia cognitiva comportamentale e neuropsicomotricità.

Trasmettere un messaggio positivo e d’amore è la missione di AltrEmenti, affinché l’Autismo non venga più trattato come una disabilità ma vissuto per quello che è: un modo diverso di sentire e amare.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Città della Pieve e dal Comune di Corciano.

Per informazioni: altrementi.trasimeno@gmail.com; 340 8147519.

