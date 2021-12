Città della Pieve. Anziani soli,:il Comune offre il pranzo di Natale.

(Comunicato stampa)

A Natale sei solo e hai 75 anni o più? Al pranzo, a domicilio, ci pensa il Comune.

E’ rivolta agli anziani che a seguito dell’emergenza sanitaria saranno costretti a trascorre il 25 dicembre da soli l’iniziativa lanciata per il secondo anno dall’Amministrazione comunale pievese.

“Per chi ha 75 anni o più; per chi vive solo o con un coniuge; per gli anziani che il giorno di Natale dovessero essere da soli – si legge in una nota – il Comune offre il pranzo di Natale con consegna a domicilio. Un piccolo grande gesto con duplice valenza: esprimere vicinanza e calore sia ai cittadini meno giovani sia al comparto della ristorazione Pievese, che è stata fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria ancora in corso”.

Per prenotare: 0578 291226 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 entro il 22 dicembre.

