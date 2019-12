Città della Pieve. All’Avvaloranti “La Grande Musica degli anni ’60-’70”

(Riceviamo e pubblichiamo)

Presso il Teatro degli Avvaloranti Sabato 21 dicembre alle ore 21.00 una serata all’insegna delle canzoni più amate degli anni ’60-’70 “ organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio della Amministrazione Comunale e il contributo dei commercianti aderenti a “ Pieve Arte e Vetrine” .

Un’occasione da non perdere, per divertirsi, certo, ma anche per dimostrare attenzione e solidarietà nei confronti di una istituzione storica della nostra comunità- la Residenza Protetta Creusa Brizi Bittoni- che è struttura importante del nostro territorio, sia per la rilevanza che occupa nella rete dei servizi, offrendo a più di cinquanta anziani una assistenza sempre più qualificata rispetto al continuo evolversi dei loro bisogni e delle innovazioni assistenziali, sia come realtà economica, dando un costante contributo alla occupazione – soprattutto femminile- impiegando complessivamente c.a. 50 operatori di diversa professionalità.

