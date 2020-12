Città della Pieve. Al “Calvino” open day virtuali. Tre week end per visitare l’Istituto

(Cittadino e Provincia) A Città della Pieve in tempo di Covid l’orientamento scolastico si adattata alle mutate condizioni. E così, entrando nel periodo dell’anno dedicato alla scelta degli indirizzi e in vista delle iscrizioni, al “Calvino” gli open day diventano virtuali.

“Quest’anno – fanno sapere i docenti – l’Istituto superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve ha saputo adattarsi alle mutate condizioni organizzando dei veri e propri tour virtuali dell’istituto. Comodamente da casa genitori e studenti, in tre distinti fine settimana, potranno entrare nelle sedi dei diversi indirizzi, visitare aule, laboratori e incontrare alcuni dei docenti che, capitanati dalla Dirigente Maria Luongo, presenteranno le diverse possibilità formative: Liceo scientifico e Liceo scientifico-opzione scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo musicale e Istituto professionale per i Servizi commerciali. Un’offerta ampia per entrare in una scuola di riconosciuta competenza, da più di cinquant’anni punto di riferimento per migliaia di famiglie di un ampio bacino di utenza, tra Umbria e Toscana”.

Gli open day del Calvino sono programmati per il 12 e 13 dicembre, il 19 e 20 dicembre e il 9 e 10 gennaio 2021.

È necessaria la prenotazione al sito www.isiscalvino.it, per poter ricevere il link per accedere agli eventi programmati.

Riguardo a redazione