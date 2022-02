Città della Pieve – A teatro va in scena “Little boy”

(Comunicato stampa)

Secondo appuntamento per la Nuova Stagione 2022 a Città della Pieve, al Teatro degli Avvaloranti. Sabato 26 febbraio alle ore 21:00 è la volta di “Little boy”.

Lo spettacolo mette in scena il carteggio tra Günther Anders, intellettuale antinuclearista convinto, e Claude Eatherly, il pilota che ha dato il via libera al rilascio della bomba su Hiroshima, che soffre di un complesso di colpa e per questo delinque perché vuole essere scoperto, giudicato un criminale e punito per i suoi crimini, e quindi per l’atomica.

Günther Anders e la sua consorte Charlotte Zelka sono i primi a entrare in gioco, aggirandosi in uno spazio ingombro di libri, pile e pile che si alzano da terra come tanti funghi atomici e gettano le loro ombre in una notte che cala inesorabile. Lui incarna il principio di realtà, la vicenda in sé per sé, lei dà corpo a tutto quello che la vicenda racconta; è, in sostanza, lo spirito del teatro.

Non a caso, è Charlotte Zelka che fa con la bocca il rumore del rombo di un aereo e richiama Claude Eatherly, questo innesca un vocabolario da surrealismo magico, un codice narrativo tra la memoria e la finzione, tra l’immaginario e il ricordo. Little Boy è reale e, al tempo stesso, simbolico, come lo è la colpa impunita del Maggiore, che lo perseguita e assilla nel manicomio di Waco, dove la lettera di Anders lo raggiunge.

Per informazioni – Fontemaggiore tel. 0755286651 – 0755289555 dal lunedì al venerdì 9.30-13; Teatro degli Avvaloranti tel. 0578298939 (solo i giorni di spettacolo dalle 18).

