Città della Pieve. A.L.I.Ce. Umbria riapre le attività nel rispetto delle norma anti-covid.

(Comunicato stampa)

A.L.I.Ce. di Città della Pieve come oltre il 70% delle Associazioni in Umbria ha quasi fermato le attività, per cause di forza maggiore, una pandemia che ancora crea ingenti problemi.

L’unica iniziativa, tra le tante proposta dall’Associazione, che ha resistito per tutto il tempo del look down e delle restrizioni, è stata la logopedia che ha continuato da remoto o presso le abitazioni dei soggetti interessati. L’attività si è numericamente arricchita negli ultimi tempi, tanto che alla dott.ssa Beatrice Catasti si è aggiunta la dott.ssa Elisa Zugarini.

Dal mese di aprile è ripresa la consulenza cardiologica una volta al mese, presso la sede, con il cardiologo Dr. Adriano Cipriani.

È ripreso il servizio di consulenza psicologica con la psicologa Dr.ssa Daniela Ficili che ha sostituito la psicologa Chiara Cottini, impossibilitata a continuare per attività lavorative.

È ripresa anche, seppure in modalità da remoto, la collaborazione con l’Università di Perugia per il progetto Europeo PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex Alternanza Scuola-Lavoro, con gli Istituti di Istruzione Superiore.

A.L.I.Ce. ha aderito inoltre al progetto proposto dal Cesvol – Umbria, per la realizzazione di corsi di formazione online, sulla promozione della salute e la prevenzione.

Prevediamo di ripartire presto anche con l’attività di trasporto verso strutture ospedaliere e sanitarie, con automezzi adibiti per disabili.

Per informazioni e prenotazioni contattare la sede di A.L.I.Ce. via mail: aliceumbriapieve@tiscali.it o al telefono 0578 297091 lunedì e giovedì mattina, dalle 10,00 alle 11,30.

Per informazione e per appuntamenti riguardanti la psicologa è possibile rivolgersi anche direttamente alla dottoressa il lunedì ed il mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 al numero 3339384802 o via e-mail: ficilidaniela@libero.it

