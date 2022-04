Città della Pieve. 25 aprile, gli appuntamenti in città e al Monte Pausillo

(Cittadino e Provincia) Lunedì 25 aprile Città della Pieve darà il via alle celebrazioni della Festa della Liberazione d’Italia dal Nazifascismo presso il Monumento in Largo della Vittoria, dove il Sindaco deporrà, alle ore 9.00, la prima corona d’alloro in ricordo dei caduti. Subito dopo si procederà con gli omaggi anche alla Rocca Perugina; a Palazzo Orca; a Santa Maria Maddalena; alla Caserma dei Carabinieri; al Cimitero del capoluogo; a Moiano ed infine a Salci.

A seguire i Primi Cittadini del Trasimeno si ritroveranno al Monte Pausillo a Paciano presso il cippo innalzato in onore della Brigata Risorgimento, formazione in cui militarono 220 partigiani, in maggioranza contadini e operai del posto, militari sbandati e giovani renitenti alla leva.

La Brigata operò nell’area del Trasimeno sud-ovest tra il 1943 e il 1944 e si distinse nella cosiddetta ‘Battaglia del Trasimeno’, impedendo ai tedeschi di arroccarsi sulla cima del Pausillo.

