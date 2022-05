Cinquecentenario della morte del Perugino. A Palazzo Donini presentazione del bando

(Aun) Perugia, 7 mag. 022 – Si terrà lunedì 9 maggio alle ore 11, presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, la conferenza stampa del Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquecentenario della morte del Perugino di illustrazione del bando per la presentazione di idee e progetti per gli eventi previsti per il 2023.

Alla presenza delle autorità istituzionali, la Presidente del Comitato Ilaria Borletti Buitoni, illustrerà alla stampa i contenuti del bando e le idee guida del piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell’opera del Perugino, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell’alta formazione artistica, dell’università e della ricerca e del turismo.