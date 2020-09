Cibottola e Pietrafitta. La Civica Piegaro, con Peltristo, torna sollecitare la Soprintendenza.

(Comunicato stampa)

“Vogliamo risposte su Cibottola ed un sopralluogo al Museo Paleontologico per verificare lo stato di salute dei fossili”. Augusto Peltristo, vice commissario Lega Trasimeno e Capogruppo della Civica, con un’istanza inviata tramite l’Avvocato Valeria Passeri torna a sollecitare la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria sul Borgo di Cibottola e lo stato di salute dei fossili contenuti nel museo Paleontologico Boldrini di Pietrafitta.

“Dopo plurimi inutili solleciti – spiega il Capogruppo – esigiamo aggiornamenti in merito agli interventi da intraprendere per la messa in sicurezza del Castello di Cibottola, nel Comune di Piegaro, stante l’urgenza degli stessi ex articoli 18 e seguenti Decreto legislativo 42/2004”.

Sul Museo di Pietrafitta Peltristo e il suo Gruppo Consiliare sostengono che “La mancanza di adeguati strumenti di controllo e autoregolamentazione della temperatura e dell’umidità, sta cagionando il grave deterioramento e la progressiva perdita dei preziosi unici reperti fossili archeologici conservati, perciò si richiede sopralluogo e relativo intervento per adottare tutte le precauzioni del caso”.

Il Gruppo Consiliare di Piegaro, in difetto di un fattivo positivo riscontro, sarà costretto a notiziare l’autorità giudiziara a tutela di tale patrimonio di inestimabile valore.

