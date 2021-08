Chiusi:.Torna “Sbottegando”. 

Conto alla rovescia per la ventinovesima edizione di Sbottegando, evento a cura del CCN Chiusinvetrina, caratterizzato dalle offerte inerenti lo shopping da parte delle attività commerciali di Chiusi Scalo. L’evento si svolgerà nel fine settimana da sabato 28 a domenica 29 agosto dalle 10 alle 24. I negozianti usciranno dal loro consueto ambiente per proporre gli ultimi articoli della stagione estiva a prezzi eccezionali, nelle caratteristiche bancarelle di una manifestazione ormai tradizionale per la cittadina. Abiti, scarpe, profumi, borse, gioielli, occhiali delle migliori marche in commercio, tutto a prezzi eccezionali.

Sbottegnado sarà l’occasione per ritrovare il gusto della passeggiata per negozi in centro e per vivere il paese, nel pieno rispetto delle normative anti contagio. Non ci saranno solo iniziative legate ai saldi , il fine settimana del 28 e del 29 agosto sarà animato da musica live e da appuntamenti molto attesi dalla cittadinanza. Alle 18.30 di sabato 28 verrà presentato il libro di Marco Lorenzoni “Voce del verbo tradire” in Piazza Garibaldi e nella mattina di domenica 29, sarà protagonista proprio Piazza Garibaldi, riqualificata insieme alle circostanti Via Piave e Via Montegrappa. Alle 10.30 il taglio del nastro di inaugurazione di queste importanti opere, al quale parteciperanno, oltre all’Amministrazione Comunale, anche gli Sbandieratori e i Tamburini del Comitato delle Contrade di Chiusi Scalo. Sempre in Piazza Garibaldi, anche nei due giorni di Sbottegando, proseguirà la mostra fotografica di Tiziana Marinelli “Luci della Città di Chiusi” inaugurata lo scorso 21 agosto. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dei singoli negozi aderenti e verrà replicato nel fine settimana successivo all’aperto.

“Le attività commerciali di Chiusi Scalo sono pronte ad offrire tre giornate di festa e shopping con Sbottegando, che ormai da tanti anni è un’iniziativa che caratterizza l’estate chiusina – le dichiarazioni dell’Associazione Chiusinvetrina. Sbottegando non potrebbe essere realizzata senza il lavoro instancabile dei commercianti, un particolare ringraziamento va a tutte le persone che stanno lavorando e continueranno a farlo per i prossimi giorni in grande sinergia, per permettere che il tutto si svolga in sicurezza e nel migliore dei modi”.