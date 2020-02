Chiusi. Torna il Carnevale dei Ragazzi: tutto pronto per la 68° edizione.

(Comunicato stampa)

A Chiusi tutto è pronto per rinnovare la tradizione del Carnevale dei Ragazzi, che negli ultimi anni è cresciuta portando in strada centinaia di persone mascherate e festose. Anche nell’edizione di quest’anno (68° edizione) non mancheranno le sorprese, i gruppi mascherati e i carri allegorici che coloreranno le strade e le piazze di Montallese, Chiusi Stazione e Chiusi Città. Tre sono, infatti, le sfilate previste con partenza sempre alle ore 15.00: domenica 16 febbraio a Montallese, domenica 23 febbraio a Chiusi Stazione e martedì (grasso) 25 febbraio a Chiusi Città.

“Il Carnevale dei Ragazzi mette sempre tanta allegria – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – è molto bello vedere quanto impegno ed energia le nostre associazioni e tanti volontari mettono nella preparazione del Carnevale e per questo li ringraziamo. Sicuramente anche quest’anno non mancherà la visciaia chiusina e siamo tutti curiosi di scoprire chi colpirà più duramente. Ciò che più importa, come ogni anno, è però regalare delle giornate di allegria ai nostri ragazzi e a tutte quelle persone adulte che per un giorno possono riscoprire la bellezza di riaccendere lo spirito del bambino.”

Come ogni anno non è dato sapere quali saranno i temi del Carnevale dei Ragazzi 2020. L’unico modo per scoprirlo è quello di partecipare alla prima sfilata domenica 16 febbraio a Montallese. Al termine di ogni sfilata si svolgerà la “Festa del Carnevale dei Ragazzi”: a Montallese di fronte al Circolo Arci, a Chiusi Scalo in Piazza XXVI Giugno e a Chiusi Città in Piazza Duomo.

Il Carnevale dei Ragazzi è organizzato dal Comune di Chiusi, Associazione Ragazzi in Gamba, Banca Valdichiana, Associazione Volto Amico, Fondazione Orizzonti d’Arte, Filarmonica Città di Chiusi, Gruppo Volontari carri Allegorici, Coopersport e in collaborazione con: Scuola Infanzia Sacro Cuore, Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi, Associazione Pubblica Assistenza, Auser Chiusi Città, Chiusi Scalo e Macciano, Associazione ADA, vari gruppi sportivi e Associazione Chiusinvetrina.

Riguardo a antoniodellaversana