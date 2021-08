Chiusi. Torna “Cinema sotto le stelle”.

(Comunicato stampa)

Torna l’appuntamento al cinema per l’estate chiusina, con Cinema sotto le stelle. Dopo l’interruzione per lasciare spazio al Festival Orizzonti, riprende il progetto in collaborazione tra Clev Village e il Comune della Città di Chiusi. A partire da questa sera, lunedì 9 agosto con Stormboy, e fino al 31 del mese, una serie di uscite tra film già in programmazione e prime visioni assolute. In via Giovanni Paolozzi 8 a Chiusi Città torna dunque la magia del cinema, dopo il buon successo del mese e mezzo di proiezioni da poco andato in archivio. Sedici date, film per tutte le età, dai cartoni animati per i più piccoli con Spirit al ciclo “Estate da paura” per gli amanti dell’horror con La Notte del giudizio, Old, La Casa in fondo al lago, passando dai migliori titoli italiani come Il cattivo poeta e Come un gatto in tangenziale 2 e da film pluripremiati alla cerimonia degli Oscar come Nomadland, senza dimenticare Snake Eyes, Una donna promettente, Supernova, All my life, Nowhere special e Penguin Bloom. Gli spettacoli inizieranno ogni sera alle 21.30, avranno un costo di ingresso di cinque euro (escluse le prime visioni) e si svolgeranno in completa sicurezza, con il pieno rispetto delle normative vigenti. Tutti gli ambienti verranno igienizzati prima di ogni spettacolo, le attese e la disposizione dei posti sono pensate per evitare assembramenti e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. “Riparte l’iniziativa del Cinema sotto le stelle – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Chiusi, Daniela Masci. Siamo contenti della collaborazione con il Clev Village che ha dimostrato di essere un binomio solido nelle scorse settimane con la prima parte di questo progetto, molto apprezzato dai cittadini. Con queste serate che ci aspetteranno fino al 31 di agosto portiamo a termine questo ciclo di riavvicinamento al cinema, con la speranza che sia soltanto l’inizio per un ritorno in piena sicurezza e nel migliore dei modi anche nelle sale”.

