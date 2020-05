Chiusi. Terminati i lavori al Prato: 70 mila euro per uno degli angoli verdi più suggestivi della Città.

A Chiusi Città sono terminati i lavori in località il “Prato” e adesso il suggestivo “angolo verde”, il monumento ai caduti e il belvedere dalla vista mozzafiato è nuovamente usufruibile da cittadini e turisti. Gli interventi si erano resi necessari a causa di un cedimento improvviso di un tratto del manto stradale che, oltre al disagio per la viabilità cittadina, aveva portato alla luce un cunicolo ispezionato dalla Soprintendenza Archeologica per verificare la presenza o meno di reperti archeologici. Terminata la fase di ispezione sono iniziati i lavori veri e propri che, per un costo complessivo di 70 mila euro, hanno permesso il rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi, del parcheggio antistante all’ingresso dell’antica Fortezza oltre che alla realizzazione di un percorso pedonale che collega la zona del Prato alla vicina Scuola Primaria dove è stata realizzata anche una rampa di accesso per persone diversamente abili.

“Lavori importanti che siamo soddisfatti di aver portato a termine – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – nonostante le difficoltà del momento causate dal covid-19. La zona del Prato è uno degli angoli più belli della nostra città e adesso risulta maggiormente valorizzato e ancora più funzionale sia per i nostri concittadini che per i visitatori occasionali. Ringraziamo la ditta che ha eseguito i lavori perché si sono dimostrati sempre disponibili alle richieste dell’amministrazione comunale come, naturalmente, anche il nostro ufficio tecnico ed i tecnici incaricati. Siamo particolarmente soddisfatti inoltre per aver messo in sicurezza la zona avendo compreso nei lavori il camminamento protetto dai dissuasori per i ragazzi della scuola primaria rispondendo così in modo puntuale alla richiesta della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi. Adesso ci concentreremo sul riavviare e portare a termine gli altri cantieri che abbiamo aperti sia in centro storico sia a Chiusi Scalo così da terminare una stagione di lavori pubblici molto importante per tutto il nostro territorio”.

Ufficio Comunicazione Comune di Chiusi

