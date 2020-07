Chiusi. Sentito ringraziamento del sindaco Bettollini al Prefetto Armando Gradone per il senso dello Stato e del lavoro dimostrato ogni giorno.

(Comunicato stampa)

Il sindaco di Chiusi Juri Bettollini augura al Prefetto Armando Gradone buon lavoro per il nuovo incarico che lo vedrà impegnato a Perugia e al contempo dà il benvenuto al nuovo prefetto di Siena Maria Forte.

“Sua Eccellenza Armando Gradone è stato un punto di riferimento umano e istituzionale per ogni sindaco della provincia di Siena. Raramente si incontrano persone con un così alto senso dello Stato e del lavoro e per questo sono onorato del rapporto che, nel tempo, si è instaurato all’insegna della stima e della fiducia reciproca. Non dimenticherò mai le parole e il sentimento di guida che Gradone mi ha saputo trasmettere durante tutta la fase più dura dell’emergenza legata al coronavirus. Quelle parole di determinazione e fermezza ma anche di amicizia e comprensione mi hanno aiutato ad assumere le più importanti decisioni per proteggere la Comunità di Chiusi. Auguro, dunque, il miglior futuro possibile avendo la certezza che anche nel territorio di Perugia Sua Eccellenza Gradone saprà essere determinante per professionalità e sensibilità. E’ con la stessa fiducia e la stessa stima che auguro buon lavoro anche alla nostro nuovo Prefetto Sua Eccellenza Maria Forte che, sono certo, saprà cogliere e sviluppare nel migliore dei modi l’eredità di Armando Gradone all’insegna della collettività e della cooperazione”

Sindaco del Comune della Città di Chiusi

Juri Bettollini

