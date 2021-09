Chiusi. Sabato 25 settembre l’attesissima inaugurazione dei lavatoi.

(Comunicato stampa)

A Chiusi sono terminati i lavori finalizzati al recupero degli ex lavatoi collocati a Porta Lavinia e tutto è pronto per una delle inaugurazioni più attese da parte dell’intera cittadinanza. L’iter, oltre che dagli effetti della pandemia da Covid-19, era stato interrotto per il ritrovamento di antichi reperti archeologici risalenti ai primi insediamenti civili nell’attuale territorio della Città di Chiusi. Questi ritrovamenti hanno comportato una modifica al progetto sia all’interno, nella parte di recupero delle vasche, che nella parte riguardante la copertura esterna. L’inaugurazione dell’area dei lavatoi è prevista per la giornata di sabato 25 settembre alle ore 11, si invita la cittadinanza a partecipare.

Riguardo a antoniodellaversana