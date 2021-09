Chiusi. Ripartono i corsi di teatro della Fondazione Orizzonti d’Arte in collaborazione con la compagnia i Macchiati.

(Comunicato stampa)

I laboratori prenderanno il via lunedì 20 Settembre 2021, saranno svolti all’interno del Teatro Mascagni di Chiusi e coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Un impegno notevole quello messo in campo dalla Fondazione che quest’anno permette di aprire le porte del teatro a una nuova fascia d’età, ovvero quella dei 14-19 anni, una sfida non semplice ma che porterà sicuramente risultati importanti.

I laboratori dunque coinvolgeranno i bambini dai 5 ai 13 anni, gli adolescenti dai 14 ai 19 amni e gli adulti. Il primo laboratorio quello dei bambini dai 5 ai 13 anni, per garantire un lavoro esatto e preciso, verrà a sua volta diviso in tre gruppi: 5-7 anni, 8-10 anni, 11-13 anni. Ogni gruppo lavorerà seguendo un obiettivo comune contenuto nel titolo del proprio laboratorio: “Allenamenti magici” per i più piccoli dai 5 ai 7 anni e si svolgerà tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00; “Il primo spettacolo non si scorda mai” per i piccoli dagli 8 ai 10 anni e si terrà tutti i martedì dalle 17:00 alle 19:00 e infine “Sveliamo valori” per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, tutti i lunedì dalle 17:00 alle 19:00. I gruppi dei più giovani saranno i primi partire con una giornata di prova lunedì 20 (11-13), martedì 21 (10-8), giovedì 23 (7-5).

La novità di quest’anno è rappresentata dal gruppo 14-19 anni per cui è stato pensato un laboratorio di “Teatro civile” , dove i ragazzi potranno affrontare tematiche di attualità al fine di sviluppare un’attitudine all’interesse verso il presente e il proprio futuro. Lezione di prova Mercoledì 22 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19:30.

Novità all’orizzonte, invece, per il corso teatrale per gli adulti. Appuntamento sempre ogni giovedì, dalle ore 21:30 alle 23:30, con partenza giovedì 30 Settembre, ma con un obiettivo diverso: la messa in scena di due spettacoli teatrali; uno alla fine del primo modulo (ottobre-febbraio) nella programmazione della stagione teatrale del Mascagni di Chiusi e l’altro (marzo-luglio) in quella della 21esima edizione del Festival Orizzonti. Un investimento maggiore che la Fondazione decide di fare credendo nel progetto formativo ormai avviato quasi 10 anni fa.

I laboratori che comprendono i bambini dai 5 ai 13 anni e i ragazzi dai 14 ai 19 saranno suddivisi in tre moduli: Autunno (ottobre-dicembre), Inverno (gennaio-marzo) e Primavera (aprile-giugno). Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.fondazioneorizzonti.it o contattare la Fondazione Orizzonti d’Arte ai seguenti recapiti: 345 9345475/ 0578 226273.

