Chiusi. Riccardo Lucca si aggiudica la 51esima “Coppa Bologna”.

Due anni dopo l’ultima edizione è tornata la Coppa Bologna a Montallese e lo ha fatto con una gara nella categoria Elite spettacolare, decisa solo negli ultimi chilometri.

La cinquantunesima edizione della corsa ciclistica più importante del territorio ha visto trionfare Riccardo Lucca, classe 1997 della General Store che a poco più di quindici chilometri dall’arrivo è scattato risultando imprendibile al gruppetto degli inseguitori. Lucca già prima del passaggio dal Lago di Chiusi è andato in fuga, aggiudicandosi l’ultimo gran premio della Città di Chiusi e poi tagliando per primo il traguardo del velodromo Andy Franci di Montallese in due ore, cinquantacinque secondi e quarantacinque centesimi a un minuto e dieci di vantaggio sui diretti avversari.

Seconda e terza posizione per Edoardo Zambanini, classe 2001 della Zalf Euromobil e Paul Double, britannico classe 1996 della Mg K-Vis che in volata hanno avuto la meglio del nazionale russo Viacheslav Ivanov. Una Coppa Bologna tornata con il botto nonostante un imprevisto in fase di partenza. Il via ufficiale dato dal Sindaco della Città di Chiusi, Juri Bettolini è infatti arrivato con trenta minuti di ritardo rispetto alla crono tabella per consentire all’organizzazione di curare ogni dettaglio lungo il percorso. La gara, ridotta a 114,6 chilometri ne ha beneficiato per velocità, con gli atleti che hanno tenuto i quaranta orari di media nonostante il caldo e il forte vento avverso.