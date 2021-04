Chiusi. Proseguono i lavori in Piazzetta Garibaldi.

(Comunicato stampa)

A Chiusi Stazione proseguono i lavori di riqualificazione di Piazzetta Garibaldi, che al termine del progetto si trasformerà in una vera e propria area di aggregazione adatta ad ospitare sia momenti di socialità quotidiana sia eventi di vario genere. Al momento (come si vede dalle foto) i muretti che delimitavano la piazza sono già stati abbattuti e sono in corso le misurazioni per la posa della nuova pavimentazione (tecnicamente) definitiva “a lastre autobloccanti” a livello del marciapiede esistente.

“Già a questo punto dei lavori – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti – è possibile apprezzare quella che sarà la nuova Piazzetta Garibaldi. A colpo d’occhio si nota, infatti, un maggiore senso di piazza, una maggiore ampiezza e fruibilità. I lavori stanno procedendo in modo spedito e anche questo è importante perché vogliamo rendere a tutta la Città e in particolare all’agglomerato di Chiusi Stazione un luogo simbolo rinnovato e ancora più adatto allo svolgimento della vita di comunità. Ringraziamo la ditta Fagiolari che sta operando e auguriamo agli operai buon lavoro.”

Oltre all’abbattimento dei muretti e alla posa della nuova pavimentazione i lavori in Piazzetta Garibaldi comprenderanno una nuova regimazione delle acque e un nuovo sistema di illuminazione oltre che un attraversamento pedonale rialzato in via Leonardo da Vinci che collegherà la piazza anche a via Pasubio. Al termine dei lavori la nuova Piazzetta Garibaldi si trasformerà in una zona completamente pedonale (via Isonzo esclusa) inglobando anche le due strade che attualmente girano intorno alla piazza. La ditta incaricata dei lavori si occuperà anche del rifacimento della pavimentazione stradale in via Guerrazzi e via Massimo d’Azeglio.

