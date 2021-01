Chiusi. “Premio Montale Fuori di Casa” 2021 a Daniele Pieroni per la Sezione Poesia e Musica.

(Comunicato stampa)

Sabato 23 gennaio 2021 il poeta e scrittore Daniele Pieroni riceverà il “Premio Montale Fuori di Casa” per la sezione “Poesia e Musica”. Nella motivazione del Premio viene messo in risalto che la poesia di Pieroni “si caratterizza per compiutezza formale e raffinatezza, espressioni della profonda cultura filosofica, letteraria, filologica, musicale del suo autore. Poesia insieme morale e religiosa che si apre ad un rapporto sincero, quasi amicale con l’altro, con il lettore, con cui il Poeta sa di condividere la comune sorte di “creatura”, la stessa impotente fragilità”.

Nelle righe di accettazione al Premio Montale Fuori di casa Pieroni chiarisce come l’amore per la poesia (e per la Grande Letteratura) sia nata in lui molto presto, nell’estate del 1975, non ancora quattordicenne. “Fu una stagione di letture solitarie e divoranti, come accade a tanti adolescenti. Ed ecco subito l’incontro con Montale a scuola, i primi giorni di liceo, con la notizia del Premio Nobel assegnatogli. L’anno in cui morì, invece, il 1981, coincide con i miei primi scritti che poi pubblicherò 3 anni più tardi. Sono pertanto particolarmente onorato di ricevere 40 anni dopo il Premio Montale Fuori di Casa e ringrazio la Presidente Adriana Beverini per aver pensato a me come autore meritevole di tale assegnazione; Arnoldo Mosca Mondadori e gli altri membri della Giuria che sono stati concordi sul mio nome. Ringrazio inoltre Maria Clelia Cardona, che, da lungo tempo mia attenta lettrice, ha accettato di parlare una volta ancora dei miei libri”.

La premiazione si svolgerà in collaborazione con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori, uomo di cultura e di fede che fa parte della Consiglio Direttivo dell’Associazione e che con il Premiato condivide l’amore per la poesia, la musica e l’arte e in con la partecipazione del Comune di Chiusi rappresentato dall’assessore alla cultura Daniela Masci che dichiara: “Per la nostra città è un onore essere stati scelti da Daniele Pieroni come seconda città natale dopo Roma. Come amministrazione comunale parteciperemo con gioia alla cerimonia di conferimento del prestigioso Premio Montale Fuori di Casa che una volta in più attesta l’intensità e la raffinatezza delle opere di Pieroni.”

“Volendo esprimere il senso della poesia di Pieroni con una sola parola userei sympátheia, nel senso etimologico di «patire insieme», «provare emozioni»: sentire insieme alla natura, al divino, al trascendente”, afferma Mondadori. Dopo una breve presentazione della Presidente Beverini e della Vice Presidente Barbara Sussi, saranno la poetessa, scrittrice e saggista Maria Clelia Cardona e lo stesso Mondadori a parlare della poesia di Pieroni in dialogo con lui. L’evento sarà coordinato da Alice Lorgna, Responsabile della Comunicazione del Premio. Non mancherà, durante il collegamento, neppure la presenza della musica dal momento che, in omaggio al premiato, verrà eseguito l’Aria “Lascia ch’io pianga” tratta da Rinaldo di Georg Friedrich Händel, da Maxine Rizzotto al Pianoforte ed Eleonora Umidon alla Viola.

L’evento che si svolgerà in modalità online potrà essere seguito sulle pagine Facebook e sul Canale Youtube del Premio.

