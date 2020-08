Chiusi. Partiti i lavori di adeguamento delle scuole; servizio mensa e trasporti saranno garantiti.

(Comunicato stampa)

A Chiusi sono partiti i lavori di adeguamento dei plessi scolastici in vista del nuovo anno scolastico previsti nel Piano Scuola recentemente redatto dall’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi insieme al proprio RSPP e in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Gli interventi, per un valore di circa 90 mila euro di cui 62 mila di risorse comunali e 28 mila derivanti dal Finanziamento del Ministero dell’Istruzione per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19”, (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1), prevedono un adeguamento di tutti gli edifici scolastici.

In particolare nella scuola primaria di Chiusi Scalo saranno create tre nuove aule, sfruttando i locali mensa e la sala delle associazioni che saranno adeguati anche dal punto di vista degli infissi, degli ingressi e dell’impianto di riscaldamento, oltre alla modifica della disposizione degli arredi nelle classi (lavagne lim, armadietti…) in modo da garantire il corretto distanziamento.

La scuola primaria di Chiusi Scalo sarà, inoltre, interessata da una serie di interventi per la sicurezza di tutti gli ingressi attraverso la sistemazione ad esempio dei corrimano, delle strisce antiscivolo oltre che del cancello e del vialetto di ingresso.

Nel plesso scolastico di Chiusi Città e nelle scuole dell’infanzia, dove non ci sono particolari problemi di spazio, saranno riorganizzate le aule attraverso lo spostamento di banchi, cattedre e lavagne e con successiva ritinteggiatura di tutti i locali. Per la scuola secondaria di primo grado, nonostante i lavori di riorganizzazione del layout delle classi in rispetto delle norme ministeriali, sarà necessario, comunque, suddividere le classi terze che, dalle attuali tre diventeranno quattro.

“Mi auguro che da parte del Governo – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – ci siano tutte le condizioni e i presupposti per dare il via ad un nuovo anno scolastico in presenza. Proprio per questo abbiamo deciso di intervenire in modo deciso sui nostri plessi sia negli spazi esterni sia in quelli interni in modo da garantire la sicurezza sia dei ragazzi sia di tutto il personale impegnato all’interno della scuola. Trovare la quadra di questi lavori non è stato semplice e per questo ringrazio la Dirigente Scolastica Emanuela Botta, il consiglio di istituto, tutti i docenti ed in particolar modo coloro che hanno lavorato insieme a noi, i progettisti incaricati, il nostro ufficio tecnico e la giunta comunale. Naturalmente tutti noi siamo a disposizione dei genitori e degli insegnanti per qualunque tipo di informazione perché il nostro obiettivo è quello di dare il via a un nuovo anno scolastico in sicurezza e in presenza.”

“Per quanto riguarda il servizio mensa – dichiara l’assessore all’istruzione Sara Marchini – sarà, naturalmente, garantito. Stiamo ancora valutando le possibili alternative e una di queste potrebbe essere la somministrazione direttamente nelle classi, che saranno sanificate prima e dopo i pasti. Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico stiamo definendo, insieme ai nostri autisti, le varie possibilità e dovremmo riuscire a garantire il servizio implementando alcune linee e modificando alcune fermate per ottimizzare i tempi. In questo aspetto particolarmente importante sarà la collaborazione dei genitori che iscrivendo rapidamente il proprio figlio al servizio di trasporto ci permetteranno di avere un quadro completo della situazione.”

Allo studio di questi giorni, inoltre, anche i protocolli di sicurezza per gli ingressi in modo di mantenere l’orario di accesso molto simile a quello degli scorsi anni e garantire al tempo stesso la massima sicurezza possibile.

Riguardo a antoniodellaversana