Chiusi. Paolo Scattoni “L’attenzione della cittadinanza e il silenzio della politica”

Ho ricevuto da Paolo Scattoni, autore del blog “Chiusiblog.” questa riflessione pubblicata anche nel suo sito. Penso che sia utile pubblicarlo anche nel nostro giornale. (g.f)

Fin dai tempi di chiusinews agosto è per il blog un mese di stanca. Infatti insieme ai giorni di Natale, fine anno e Pasqua gli accessi si riducono molto drasticamente. Agosto di quest’anno è un’eccezione. L’articolo sulla polemica Valenti- Bettollini di inizio mese ha avuto più di 650 accessi. Per ora quello sulle dimissioni di Bettollini dal PD quasi 500. Sfiora i 300 il post sulla Fondazione Orizzonti così come l’articolo su Giani a Cetona. Ma ce ne sono anche altri ad aver ricevuto un buon numero di accessi, sempre nel nostro piccolo ovviamente.

Cosa può significare? Che l’attenzione della cittadinanza sugli eventi agostani è alta. Bene occorre però dire che a questa attenzione corrisponde la ritrosia, chiamiamola così, degli attori politici a dare risposte.

Le dimissioni del sindaco dal PD in situazioni normali e in comuni normali avrebbe avuto un riscontro immediato in Consiglio comunale. Pare ovvio visto che il sindaco è stato eletto grazie ai voti del suo ex partito. Niente di niente. Sembra che le opposizioni chiederanno una convocazione secondo statuto. Dopo più di un mese ancora non si è vista.

Lo stesso PD ha aspettato tre settimane per tenere un’assemblea degli iscritti. La decisione di di incontrare Bettollini per capire come continuare a sostenere l’Amministrazione comunale si è tenuta ieri. Vediamo quando uscirà qualcosa per iscritti e cittadinanza.

Intanto corrono voci preoccupanti sull’area delle Biffe che sarebbe bene sgombrare il prima possibile. Una di queste riguarderebbe il trasferimento dell’impianto di trattamento dei rifiuti Cascina Pulita dall’area fra Dolciano e Montallese alle Biffe. C’è qualche interrogazione in proposito? Non si sa. Ma su quest’ultimo argomento si dovrà tornare perché la storia è lunga e questo blog ne ha trattato sin dal 2011.

Paolo Scattoni

Riguardo a Gianni Fanfano