Chiusi. Nido Girasole riorganizzato in vista del nuovo anno educativo.

(Comunicato stampa)

In linea con le normative nazionali per la ripartenza dei servizi educativi anche il Nido Girasole di Chiusi è stato trasformato per consentire una ripartenza dell’anno educativo, da martedì 1° settembre, in sicurezza per bambini, genitori e personale operante all’interno della struttura. La riorganizzazione ha comportato il passaggio da tre sezioni (lattanti, medi e grandi) a cinque sezioni in modo da avere un numero minore di bambini all’interno della stessa sezione. Nello specifico saranno create una sezione piccoli (3-11 mesi) con un massimo di 6 bambini, due sezioni dei medi (12-23 mesi) con massimo 7 bambini e due sezioni dei grandi (24-36 mesi) con un massimo di 10 bambini. La nuova organizzazione permetterà, inoltre, di garantire alle famiglie la presenza dello stesso personale di riferimento in base all’orario scelto; oltre a un totale cambiamento degli spazi esterni e interni per consentire di svolgere in sicurezza le varie attività tra cui anche il sonno e il pranzo.

“Crediamo di aver trovato una soluzione valida e adeguata che nel rispetto delle specifiche misure nazionali di prevenzione del contagio da COVID-19 potrà far ripartire l’anno educativo in sicurezza – dichiara l’assessore all’infanzia del Comune di Chiusi – abbiamo di fronte lunghe e delicate giornate dove tutti saremo chiamati ad assimilare comportamenti di prevenzione completamente nuovi a lavoro, in famiglia e nei momenti di svago. Come amministrazione comunale siamo intervenuti, nel rispetto delle normative, per farci trovare pronti alla ripartenza in sicurezza di tutti quei servizi come: scuole, trasporto, mensa e nido che caratterizzano la fine dell’estate. Ringraziamo i dipendenti comunali e la cooperativa Progetto 5 per aver lavorato assiduamente per elaborare questa nuova organizzazione e garantire l’avvio del nuovo anno educativo”.

La riorganizzazione del servizio al Nido Girasole comporterà, naturalmente, un aumento dei costi di gestione che però non ricadranno sulle famiglie perché completamente assorbiti dalle risorse finanziarie del bilancio comunale.

In vista della ripartenza il Comune di Chiusi ha anche riaperto il bando pubblico per le iscrizioni al servizio del Girasole. La prima scadenza del bando è prevista per lunedì 21 settembre alle ore 13.00 e la seconda scadenza martedì 20 ottobre alla stessa ora. Per potersi iscrivere è necessario compilare la domanda di ammissione all’anno 2020/2021. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune al link https://www.comune.chiusi.si.i t/amministrazione-trasparente/ bandi-di-gara-e-contratti/504- bando-pubblico-iscrizioni-al- sevizio-educativo-per-la- prima-infanzia-nido-d- infanzia-girasole-anno- educativo-2018-2021 oppure è possibile telefonare ai numeri 0578223662/0578223643 e inviare una mail a marco.socciarelli@comune.chius i.si.it nido@comune.chiusi.si.it

