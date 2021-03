Chiusi. Medaglia d’oro per il vino Camars 2018 dell’azienda San Gregorio.

(Comunicato stampa)

La Città di Chiusi si conferma terra di storia, di cultura e, sempre più, anche terra di vino. Durante lo svolgimento del Gran Premio Internazionale “Mundus Vini” 2021 l’azienda agriaria San Gregorio ha conquistato il premio “Grand Gold” per la bottiglia di rosso “Camars San Gregorio 2018”

“Come amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla cultura Daniela Masci – non possiamo che congratularci con l’azienda San Gregorio che da oltre settanta anni rappresenta l’eccellenza enologica del nostro territorio. La passione e la dedizione che occorrono per continuare a scommettere sulla capacità di ottenere prodotti straordinari dalla terra delle nostre colline rappresentano un grande elemento di cultura oltre che di attrattiva anche turistica. L’azienda San Gregorio rappresenta, dunque, un perfetto esempio di qualità che può nascere nel connubio tra un gentile intervento dell’uomo e la generosità dell’ambiente che ci circonda.”

Il premio Gran Gold 2021 rappresenta un’importante conferma per l’azienda San Gregorio che già nel 2020 aveva ottenuto il massimo riconoscimento al festival “Mundus Vini” con la bottiglia “Chianti Colli Senesi 2018” oltre che la medaglia Silver per la bottiglia di “Chianti Colle Senesi Riserva Poggio Pagliaio 2015”

Il vino “Camars San Gregorio 2018” si presenta con un colore rosso vivo intenso. Al naso aromi di frutta rossa matura accompagnata da sentori di spezie e vaniglia. Al palato si distingue per la sua personalità e carattere e con tannini strutturati e ben bilanciati.

