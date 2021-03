Chiusi. M5S “Fondazione Orizzonti risanata. Ma è davvero una bella notizia?”

Il Sindaco Juri Bettollini , nei suoi molteplici incarichi e comunicati stampa ci ha reso noto che finalmente è stata risanata la Fondazione Orizzonti D’Arte.

Vediamo come :

Concessione in usufrutto del Teatro Mascagni per l’importo di € 329.000,00 che è stato utilizzato quale partita contabile per la copertura delle perdite pregresse

Mutuo Banca Valdichiana di € 135.000,00 al 2020

Fido con Banca Desio di € 50.000,00 con scoperto al 2020 di 30.000,00

Prestito per la situazione pandemica € 25.000,00

Debiti residui verso fornitori per € 14.000,00

Il contributo del Comune alla Fondazione è di € 158.000,00 piu’ interventi economici vari a seconda della necessità.

Dei 158.000,00 euro , 8.000,00 vanno per finanziare i laboratori scolastici , 75.000,00 per gli stipendi del personale, 40.000,00 come costi fissi del Teatro , rimangono pertanto circa euro 30.000,00 di cui 25 utilizzati per coprire le rate del mutuo. Con 5.000,00 euro dove vogliamo andare?

I cittadini dovranno far fronte a questi impegni per i prossimi dieci anni per avere un cartellone teatrale organizzato in tutto e per tutto dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in quanto la Fondazione Orizzonti deve solamente pensare alla biglietteria.

Considerate le grandi aspirazioni del precedente Sindaco di Chiusi, i controlli effettuati dal Suo Assessore al Bilancio e le capacità organizzative dell’attuale Sindaco, possiamo dire che i cittadini di Chiusi hanno mostrato una grandissima pazienza che dovrà continuare per altri dieci anni ed i futuri Amministratori si troveranno a dover sacrificare qualsiasi ambizione culturale.

Detto tutto ciò chiediamo “Che senso ha la presenza di una Fondazione?”

Bonella Martinozzi m5stelle Chiusi.

