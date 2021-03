Chiusi. M5S e Possiamo “La prossima amministrazione rivaluti la posizione su Patto 2000”

(comunicato stampa) Lunedì nel Consiglio Unione dei Comuni abbiamo votato in merito “alla revoca della messa in liquidazione della Società Patto 2000” . Attraverso la società Patto 2000 a s.c.a.r.l., a prevalente capitale pubblico, in quanto partecipata a maggioranza da amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 , sono affluiti nel nostro territorio , negli ultimi anni, numerosi finanziamenti . A tale società, infatti , sono attribuite importanti funzioni nell’ambito dei finanziamenti disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico per investimenti infrastrutturali pubblici sia per interventi privati dei Cittadini. La nostra Amministrazione non presentando alcun progetto Comunale ha deciso di non partecipare ai bandi, , di conseguenza non ha avuto accesso a finanziamenti per l’esecuzione di opere territorialmente utile.

La nostra maggioranza consiliare ha ritenuto che la partecipazione societaria del Comune di Chiusi alla società Patto 2000, non rispondesse più alle esigenze ed agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, deliberando di voler abbandonare la compagine societaria, con la cessione dello 0,79% delle quote detenute, corrispondenti a 439,11 euro . Nessun rappresentante del Comune si è presentato alle riunioni preparatorie dell’assemblea del Patto Territoriale se non altro al fine di valutare la convenienza pubblica di determinate decisioni, posto che a fronte di € 439,11 d’investimento erano stati ricevuti finanziamenti ben più congrui.

Confidiamo quindi che la prossima Amministrazione possa rivalutare la posizione del Comune , sempre che nel frattempo non si porti a termine un atto di cessione delle quote di per se stesso sconveniente e non riconducibile ad un pubblico interesse , stante anche l’entità della somma in gioco , 439,11 euro , rispetto ai vantaggi che potrebbero derivarne

Movimento 5Stelle

Possiamo Sinistra per Chiusi

