Chiusi. La prima nazionale di Glenn Gould apre la ricca stagione teatrale del Mascagni .

(Comunicato stampa)

Sabato 27 novembre, con la prima nazionale di Glenn Gould di e con Marco Brinzi, prende ufficialmente il via la stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Mascagni di Chiusi. Grandi nomi tornano ad animare Chiusi e il suo teatro per rivivere quella cultura e quella socialità che solo il teatro può donare. Anche questa nuova stagione teatrale nasce dalla collaborazione tra Fondazione Orizzonti d’Arte, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Chiusi

Torna la stagione teatrale del Teatro Mascagni di Chiusi e sarà all’insegna della ricerca di una comunità artistica che stavamo quasi perdendo a causa di un lungo periodo vissuto in isolamento e solitudine e tornare così a coltivare la cultura e la socialità. Fondazione Orizzonti d’Arte, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Chiusi hanno messo a punto un calendario dai grandi numeri e con grandi nomi: 8 spettacoli in abbonamento, 3 fuori abbonamento, 4 spettacoli di Teatro Ragazzi e novità assoluta 3 spettacoli di Teatri di Confine, ovvero teatro di ricerca e contemporaneo delle migliori compagnie italiane, per un totale di 18 appuntamenti da vivere da Novembre 2021 ad Aprile 2022.

Ambra Angiolini, Fausto Paravidino, Rocco Papaleo, Lello Arena, ORT, Simone Cristicchi, Chiara Francini, sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti che torneranno ad animare il palco del Teatro Mascagni e a far rivivere al pubblico quelle sensazioni che solo il teatro sa dare.

La nuova stagione prenderà il via sabato 27 novembre alle ore 20:45 con una prima nazionale, lo spettacolo fuori abbonamento di e con Marco Brinzi: ‘Glenn Gould. L’arte della fuga’, una drammaturgia di Andrea Cosentino, per la regia di Caterina Simonelli e una produzione di IfPrana. Nel monologo, scritto da Andrea Cosentino, si alternano diversi personaggi ironici e marginali che hanno avuto modo di incontrare Glenn Gould poco prima della sua leggendaria rinuncia alle scene. Lo spettacolo gioca teatralmente in dialogo con il pubblico in modo ironico, leggero e divertente. Cifra che ben contraddistingue lo stile di Cosentino e dell’attore Brinzi.

Gli spettacoli in abbonamento prenderanno il via mercoledì 8 dicembre alle ore 20:45 con lo spettacolo ‘Il Nodo’ di Johnna Adams, con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, per la regia di Serena Sinigaglia e una produzione Società per Attori/Goldenart Production. Uno spettacolo che parla di bullismo tra i banchi di scuola, un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare un senso al loro dolore, allo smarrimento e al reciproco, soffocante, senso di colpa. Il debutto sulle scene italiane di una giovane e già acclamata drammaturga americana con un testo di grande impatto emotivo.

Domenica 19 dicembre 2021, ore 20:45 proseguono gli spettacoli in abbonamento con lo spettacolo di danza della Compagnia Opus Ballet ‘Le Quattro Stagioni’ musiche di Antonio Vivaldi, coreografia Aurelie Mounier, danzatori Aura Calarco, Emiliano Candiago, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Frederic Zoungla per una produzione COB Compagnia Opus Ballet.

Nella domenica che precede il Natale, e fuori abbonamento, il concerto Gospel di Toscana Gospel Festival. Dopo il successo dello scorso anno, viene riproposto il concerto di auguri per le feste natalizie in collaborazione con il Toscana Gospel Festival.

Venerdì 21 gennaio alle ore 20:45 tornano gli spettacoli in abbonamento con il concerto dell’ Orchestra Regionale della Toscana: ‘Da Piazzolla a Morricone’ , con le trombe di Donato De Sena e Luca Betti, il Corno di Paolo Faggi, il trombone di Andrea Falsini, la tuba di Riccardo Tarlini, le percussioni di Roberto Bichi per una produzione della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana.

Giovedì 27 Gennaio 2022, ore 20:45 fuori abbonamento, il primo spettacolo della novità assoluta del Teatro di Confine. ‘La classe. Un docupuppets per marionette e uomini di Fabiana Iacozzilli, Cranpi, con Michela Aiello, Andrei Balan, Antonia D’Amore, Francesco Meloni, Marta Meneghett, produzione Cranpi. La Classe è vincitore del Premio Ubu 2019 come miglior progetto sonoro; vincitore premio della critica 2019 e vincitore In-Box 2019.

Martedì 01 Febbraio 2022, ore 20:45 spettacolo in abbonamento, saliranno sul palco del Teatro di Chiusi Fausto Paravidino e Rocco Papaleo con ‘Peachum’ uno spettacolo di Fausto Paravidino con Rocco Papaleo, Fausto Paravidino, Federico Brugnone, Rombina Colbasso, Marianna Folli, Iris Fusetti, Daniele Natali, con la regia di Fausto Paravidino e una produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile di Torino. Fausto Paravidino è l’autore di un nuovo spettacolo dedicato all’antieroe Peachum, il re dei mendicanti dell’ ‘Opera da Tre Soldi’ di Bertolt Brecht: “Peachum è una figura del nostro tempo più ancora che del tempo di Brecht” sostiene Paravidino “Dipende dal denaro senza neanche prendersi la briga di esserne appassionato. Non è avido. Non ambisce a governare il denaro, è governato dal denaro”.

Venerdì 11 febbraio 2021, ore 20:45 fuori abbonamento, secondo appuntamento con il Teatro di Confine con lo spettacolo ‘Atlante Linguistico della Pangea’ concept e regia Sotterraneo, in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini, scrittura Daniele Villa e produzione Sotterraneo. Brevi “lezioni di intraducibilità” sono divenute la traccia per uno spettacolo che mette in scena le parole stesse, trasformando un piccolo dizionario in una sorta di drammaturgia atipica. L’intero spettacolo è attraversato dall’impossibilità di dar corpo ad alcuni concetti a causa delle limitazioni Covid, che da pure restrizioni si trasformano in una risorsa scenica in grado di mettere in campo un pensiero sulle relazioni umane e l’incomunicabilità.

Domenica 20 Febbraio 2021, ore 20:45 spettacolo fuori abbonamento degli allievi del corso teatrale per adulti della Fondazione Orizzonte d’Arte: ‘Fine scena mai’ conduzione e laboratorio, drammaturgia e regia messa in scena I Macchiati per una produzione Fondazione Orizzonti d’Arte. Fine scena mai è la storia comica di una ricerca. Cosa cercano i personaggi? Un dietro le quinte per essere se stessi insieme agli altri. Un luogo sociale che non esiste. O forse si nasconde dove nessuno si aspetterebbe di trovarlo? A volte il modo migliore di nascondere qualcosa è metterlo in scena.

Mercoledì 02 Marzo 2022, ore 20:45, in abbonamento: ‘Parenti Serpenti’ con Lello Arena di Carmine Amoroso, con Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea De Goyzueta, Carla Ferraro, Luciano Giugliano, Anna Rita Vitolo, per la regia di Luciano Melchionna e una produzione, Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro.

Venerdì 11 Marzo 2022, ore 20:45, fuori abbonamento terzo appuntamento con il Teatro di Confine e lo spettacolo ‘Caligola-Underdog/Upset’ per la regia e drammaturgia di Jonathan Bertolai con Ian Gualdani e una produzione, Teatro del Carretto.

Sabato 19 Marzo 2022, ore 20:45, in abbonamento, lo spettacolo ‘Festen, il gioco della verità’ di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov e BO Hr. Hansen adattamento per il teatro di David Eldridge con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi, Roberto Calia, Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandro, Roberto Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca e regia di Marco Lorenzi, una Produzione Elsinor /Teatro Piemonte Europa /Teatro Stabile del FVG-II Rossetti/Fondazione Teatro delle Arti. Festen rappresenta una grande sfida con un testo che in Europa è considerato ormai un classico mentre in Italia viene messo in scena per la prima volta. Sceneggiatura del film danese diretto nel 1998 dal Premio Oscar 2021 Thomas Vinterberg è la prima opera aderente al manifesto Dogma 95, vincitore del Gran Premio della Giuria al 51º Festival di Cannes (all’epoca presieduta da Martin Scorsese).

Martedì 29 Marzo 2022, ore 20:45 spettacolo in abbonamento con Chiara Francini e Alessandro Federico: ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni. Scritto da Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta…quasi spalancata porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia. Rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Venerdì 8 aprile alle ore 20:45, in abbonamento ‘Paradiso dalle tenebre alla luce’ dalla Divina Commedia di Dante, con trio musicale dal vivo, per la regia di Simone Cristicchi e una produzione, Elsinor /Arca Azzurra /Accademia Perduta. A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta “Paradiso”, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione.

Fondazione Orizzonti d’Arte, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Chiusi non fanno mancare proprio niente alla nuova stagione del Mascagni e pensano anche alle famiglie con una rassegna interamente dedicata a loro che prende avvio domenica 30 gennaio 2022, alle ore 17 con ‘Mignolina Rap’ tratto da H. C. Andersen, con Serena Cercignano e Marta Paganellidi Francesco Niccolini e una produzione Teatrino dei Fondi (età consigliata 3-7 anni). Domenica 13 Febbraio 2022 alle ore 17 ‘Buono come il Lupo’ di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei e Simone Gasparri, per la regia di Giovanni Guerrieri e una produzione Giallo Mare Minimal Teatro e I Sacchi di Sabbia (età consigliata dai 5 anni).

Domenica 13 Marzo 2022 , alle ore 17 ‘Prima che si alzi la bacchetta’, adattamento di Ilaria Di Luca e Susanna Belleggia, con Lisa Mignacca, una produzione Compagnia Orto degli Ananassi, (età consigliata 3-7 anni). Domenica 20 marzo 2022 alle ore 17 ‘Povero re! Un Un putiferio di fiabe’, drammaturgia Alessandra Bedino, con Caterina Linarie e Matto Nigi, regia Simona Arrighi e una produzione Atto Due 2000 (Età consigliata 3-7 anni).

Biglietteria. Per la nuova stagione teatrale la Fondazione Orizzonti insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, ha ideato diverse novità per quanto riguarda la vendita dei biglietti: i biglietti dei singoli spettacoli, infatti, a differenza degli anni passati, saranno venduti di mese in mese e il botteghino di ogni spettacolo singolo aprirà 30 giorni prima dalla data dell’evento ad eccezione dei primi tre spettacoli in cartellone.

Biglietto sospeso: i singoli spettatori, le associazioni, le aziende del territorio, chiunque abbia il piacere di farlo, potrà acquistare uno o più biglietti da regalare a chi vive un momento di difficoltà, per condividere l’importanza dello spettacolo dal vivo. L’attività sarà coordinata in collaborazione con le istituzioni del territorio che operano in ambito di inclusione sociale per la più efficace e riservata gestione dell’iniziativa. Il biglietto futuro invece è riservato agli spettatori Under35 e darà loro la possibilità di acquistare i biglietti a titolo ridotto. Questo tipo di biglietto potrà essere usato in tutti i teatri del circuito. Buon Compleanno! Buon compleanno a teatro è l’iniziativa che rivolta ai giovani fino a 30 anni che vogliono festeggiare il proprio compleanno a teatro. Dietro presentazione di un documento di identità sarà riservato un ingresso gratuito nel giorno del proprio compleanno. Con la carta dello Spettatore FTS infine è possibile entrare a far parte della comunità degli spettatori del circuito, accedere ai servizi pensati apposta per lo spettatore. La richiesta della carta è gratuita nella biglietteria del teatro ed è personale, non cedibile e senza scadenza; potrà essere sottoscritta dagli spettatori maggiorenni, presso le biglietterie dei teatri FTS, contestualmente all’acquisto di abbonamenti e/o biglietti. Tutti i biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita presso la Fondazione e si potranno acquistare anche online su www.ciaotickets.com. Pagamento in contanti, bancomat o carta di credito. Al prezzo del biglietto è applicato il diritto di prevendita del 10%.

La Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi è a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e telefonando al numero 0578 226273 o al 345 9345475.

Le luci del Mascagni di Chiusi sono accese e il teatro sta aspettando solo il suo pubblico. Fondazione Orizzonti d’Arte, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Chiusi non vedono l’ora di rivedere tutti a teatro!

