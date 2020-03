Chiusi. La dichiarazione del sindaco Juri Bettollini sul caso di coronavirus riscontrato nella sua Città.

(apprendiamo e pubblichiamo)

Cari concittadini, amici tutti,

ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale del riscontro di un caso positivo al virus #Covid19 all’interno del nostro territorio comunale.

La persona è già in carico al servizio sanitario e si trova attualmente in quarantena presso il proprio domicilio insieme al nucleo familiare. Per questo ho emesso apposita ordinanza sindacale.

Cari tutti, adesso è il momento della responsabilità e di riconoscersi comunità come mai abbiamo fatto finora. Per questo Vi prego davvero di non allarmarvi. Al momento non ci sono rischi per nessun plesso scolastico o di altre strutture pubbliche. Vi aggiornerò però tempestivamente se il quadro dovesse cambiare.

Siamo in stretto contatto con Asl, Prefettura e servizio sanitario regionale per monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione.

Prego tutta la cittadinanza di attenersi alle norme di prevenzione igenico-sanitarie previste dalla Regione Toscana.

In presenza di casi sospetti si consiglia di contattare il proprio medico o pediatra di base mentre per informazioni è possibile contattare il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità, 1500, attivo 24 ore su 24.

Per favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione Toscana ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde, presso il Centro di Ascolto Regionale, al quale rispondono operatori adeguatamente formati.

Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus. Il numero verde a cui il cittadino può rivolgersi è 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

E’ possibile contattare, inoltre, il numero verde della Asl Toscana Sud Est 800.579579. Seguiranno ulteriori informazioni sullo sviluppo del caso di positività riscontrato nel Comune di Chiusi.

Affronteremo insieme anche questo problema e ne usciremo più forti di prima, ne sono certo. Siamo a vostra completa disposizione per ogni necessità.

Chiamateci, scriveteci, ma vi prego davvero, niente panico: tutte le istituzioni sono a lavoro ed a loro va il mio e il nostro ringraziamento per tutto quello che faranno per la nostra comunità; per questo vi chiedo di leggere solamente le informazioni istituzionali e non rincorrete mai alcuna diceria.

Un abbraccio a tutti e aiutatemi nella condivisone.

Il Sindaco

Juri Bettollini

