Chiusi. La Contrada della Biffe si aggiudica la quarantesima edizione dei Ruzzi della Conca

Nonostante tutto, per l’intera durata della manifestazione e nonostante le restrizioni numeriche per norme anti covid-19, si è respirata aria di festa e comunità. Già dalle sfide della prima settimana si era capito che tutto poteva succedere e che tutte le squadre potevano lottare ad armi pari per giocare la finale contro le Biffe (squadra vincitrice della prima settimana e quindi già qualificata alla finale). Così è successo anche nella giornata decisiva e fin dal primo incontro, quel Mar Nero-Fornace che, sulla carta sembrava avere un vincitore già scritto e che invece ha ribaltato completamente il pronostico. Al termine di una partita tirata, ricca di sorpassi e controsorpassi è stato il Mar Nero a spuntarla per 12-9, eliminando quella che sulla carta era la contrada più accreditata per giungere all’atto conclusivo. Con il primo verdetto acquisito, l’attesa si è poi rivolta alla sfida tra Granocchiaio e Sottogrottone, valida per decretare l’altra semifinalista del torneo. Ancora una partita emozionante e incerta fino all’ultimo scambio. Il Sottogrottone pur in vantaggio nei punti decisivi si è visto rimontare e poi superare dal Granocchiaio che, di slancio, si è portato a casa la vittoria per 13-11. In semifinale l’equilibrio che fino a quel momento aveva fatto da padrone, si è spezzato. Il Mar Nero in scioltezza e in una manciata di minuti ha regolato i rivali biancoverdi con un perentorio 12-5. Prima dell’atto conclusivo il tradizionale spettacolo degli sbandieratori e dei tamburini del Comitato delle Contrade, poi nella quarantesima edizione, forse più che nel resto della storia della Palla al Bracciale, si è vista la differenza tra chi giocava la finale dopo aver disputato gli incontri di qualificazione e chi invece ci arrivava riposato. Un Mar Nero stremato si è dovuto piegare alla contrada delle Biffe che invece aveva tutte le energie, fisiche e mentali, dalla propria parte. Il 16-5 finale non ammette repliche. Le Biffe con in campo Giacomo Ferretti (nominato miglior giocatore del torneo), Davide Giannotti e Francesco Tistarelli hanno bissato il successo dell’ultima edizione, come se non ci fosse stato l’anno di pausa. Per gli arancioverdi, quella da poco messa in bacheca, è la nona conca.