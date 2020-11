Chiusi. La Città celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

(Comunicato stampa)

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Chiusi ha collocato in Piazza XXVI Giugno una panchina rossa e illuminato le torri campanarie oltre a posizionare dei fiocchi, sempre rossi, in varie strade e piazze del centro storico. La nuova panchina rossa è stata realizzata e donata dall’azienda Metalzinco mentre le installazioni luminose e decorative del centro storico sono state possibili grazie all’impegno del Centro Commerciale Naturale Botteghe di Porsenna.

“La panchina e i nostri monumenti illuminati di rosso – dichiarano il sindaco Juri Bettollini e la vicesindaca Sara Marchini – rappresentano il simbolo della resistenza contro i femminicidi e gli abusi anche psicologici di cui le donne sono tutt’oggi vittima. I numeri che quotidianamente riempiono le cronache nere dei giornali sono terrificanti e sconcertanti se si pensa che la maggior parte delle violenze, fino all’omicidio, sono ad opera di fidanzati, mariti o ex. In questa guerra insensata la nostra Città si schiera e si schiererà sempre dalla parte delle donne che sono le uniche vittime di comportamenti disumani. Per tutto questo è fondamentale riconoscere l’importanza di questa giornata auspicando che in un futuro quanto mai prossimo non ci sia più bisogno di panchine o scarpe rosse abbandonate.”

