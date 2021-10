Chiusi. La Chef Katia Maccari tra i protagonisti di Hoas, l’evento legato al fashion di Torino.

Delicato, armonioso nella composizione ed esaltante al palato; tanti feedback positivi per il ‘Carpaccio di vitello alle spezie, cremoso al tartufo e sedano allo yuzu’ presentato lo scorso 04 ottobre da Katia Maccari a ‘Let’s Meat Again’, serata organizzata da Italia Squisita nella splendida cornice del Westin Excelsior di Firenze. Occasione per gustare una serie di prodotti di primissimo livello, ideati e realizzati dalle sapienti mani degli Chef aderenti. Ma ‘Let’s Meat Again’ non era e non sarà l’unico evento in programma nell’autunno di Katia Maccari, Executive Chef del ristorante stellato “I Salotti del Patriarca” e del ristorante “La Taverna del Patriarca” di Querce al Pino, località del Comune di Chiusi in Provincia di Siena. In vista un altro appuntamento molto interessante che si terrà al Lingotto di Torino dal 25 al 28 novembre prossimi. La città della Mole sarà infatti protagonista della seconda edizione di “HOAS – History of a Style”, evento organizzato da Hoas Group, in collaborazione con Lingotto Fiere e con il patrocinio di Assomoda – Confcommercio, Regione Piemonte e Città di Torino.

Un fashion show emergente che nell’edizione 2021 (la seconda in assoluto) è stato pensato seguendo una delle parole chiave e concetto cardine del nostro tempo: il green e le energie rinnovabili, per un connubio con una filosofia amica del pianeta.

Per le quattro giornate saranno allestiti circa 9.000 mq nel padiglione principale della struttura con diversi punti per le sfilate, ambientazioni a tema dedicate a blogger, influencer, celebrity. In programma masterclass, fashion lab e meeting con i buyer. Hoas parlerà di un futuro con un pianeta più pulito nel quale i settori di produzione favoriscono le energie rinnovabili e quelle dell’eco sostenibilità, nel mondo della moda, ma, ovviamente, anche nel food. Ma come andranno ad incontrarsi l’evento e la presenza di Katia Maccari? Per tutti e quattro i giorni Katia cucinerà negli spazi dedicati e metterà la firma, assieme ad altri Chef stellati, nella cena di Gala conclusiva, contribuendo a valorizzare il rapporto tra il cibo e la sostenibilità ambientale.