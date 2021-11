Chiusi. Incontro stampa per “Patto Territoriale Interregionale VATO”

(Comunicato stampa)



Venerdì 19 novembre 2021, ore 11.00

Auditorium S.Francesco – Via Costarella San Francesco, 4 – Chiusi



Dal Decreto Crescita, 10 milioni di Euro per ogni Progetto Pilota per lo sviluppo integrato dei territori portato avanti dai Patti territoriali: per il Patto VATO, pronto a non lasciarsi sfuggire l’opportunità, nuova occasione di rilancio

• Presentazione bando/avviso pubblicato dal VATO per il finanziamento di interventi pubblici ed imprenditoriali in tema di:

a) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile

b) Riqualificazione delle aree urbane ed interne del territorio

• Presentazione e programma delle iniziative territoriali per illustrare le opportunità di carattere economico e finanziario contenuto nel bando/avviso di cui sopra e nelle misure del PNRR sul turismo

Intervengono:

– Marco Ciarini, Presidente Patto Territoriale Interregionale Valdichiana – Amiata – Trasimeno – Orvietano

– Tutti i componenti Pubblici e Privati del Tavolo di Coordinamento territoriale

All’incontro stampa sarà anche possibile assistere in videoconferenza, secondo modalità che saranno successivamente comunicate