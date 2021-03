Chiusi. Inaugurazione Parco dei Forti.

(Comunicato stampa)

L’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del Parco dei Forti a Chiusi Città si terrà sabato 27 marzo alle ore 11.00.

L’inaugurazione si svolgerà in forma ristretta, statica e su invito in modo da rispettare la normativa anticontagio da Covid-19. In rappresentanza della Città sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni culturali, sociali e sportive. L’inaugurazione sarà preceduta da una visita del Parco in anteprima dedicata solamente agli studenti delle tre classi della Scuola Primaria di Chiusi Città.

