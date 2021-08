Chiusi. Inaugurata Piazza Garibaldi.

(Comunicato stampa)

Nella mattina di domenica 29 Agosto è stato tagliato il nastro alla nuova Piazza Garibaldi, uno dei lavori pubblici più attesi da parte della cittadinanza dello Scalo e non solo. La riqualificazione conclusa da tempo aspettava solo di essere inaugurata. Una vera e propria area di aggregazione, adatta ad ospitare sia momenti di socialità quotidiana sia eventi di vario genere. Un salotto all’italiana oppure un luogo di incontro per grandi e piccoli; potrebbe essere questa la descrizione più adatta per Piazza Garibaldi, completamente rinnovata rispetto a qualche mese fa. All’interno dell’area, resa completamente pedonale in seguito all’accorpamento delle due strade che le giravano intorno, è stato conservato il monumento ai caduti, adesso maggiormente valorizzato. I muretti che la delimitavano sono stati abbattuti ed è stata posata una nuova pavimentazione a livello del marciapiede già esistente, oltre ad un attraversamento pedonale rialzato in via Leonardo da Vinci che collega la Piazza alla vicina via Pasubio. Un progetto che comprendeva anche le opere di riqualificazione urbana di Via Piave e Via Montegrappa (anch’esse inaugurate nella giornata di domenica 29) e che aveva l’intenzione di dare all’intera zona un maggiore senso di ampiezza e fruibilità per un investimento di circa 180mila euro, comprendente anche una nuova regimazione delle acque e un nuovo sistema di illuminazione. Una Piazza che già funziona a pieno ritmo, diventata in pochi mesi punto di ritrovo e sede perfetta per eventi, come nelle serate degli Europei di calcio con il maxischermo, e che anche nei giorni scorsi ha dato prova delle proprie potenzialità. Nel fine settimana appena archiviato, proprio in Piazza Garibaldi e nelle vie adiacenti, si sono tenute la ventinovesima edizione di Sbottegando e la mostra “Luci della Città di Chiusi” a cura di Tiziana Marinelli, eventi che hanno fatto da cornice all’inaugurazione svoltasi alla presenza dell’Amministrazione Comunale e con la partecipazione degli Sbandieratori e Tamburini del Comitato delle Contrade di Chiusi Scalo, che hanno allietato l’evento con le loro esibizioni.

“Piazza Garibaldi non è mai stata più bella di così – dichiara la giunta comunale – pensavamo di dare allo Scalo un nuovo punto di aggregazione, ma il risultato finale è andato oltre ogni aspettativa. Ogni sera questo angolo di Chiusi è vissuto dalla cittadinanza, anche grazie alle attività commerciali che stanno nascendo. In più abbiamo visto durante gli Europei, come la nuova Piazza Garibaldi si possa prestare ad eventi e manifestazioni di vario genere. Siamo veramente soddisfatti e ci aspettiamo di essere solo all’inizio di una rinnovata vivacità di tutta l’area centrale dello Scalo. Un ringraziamento non può che andare alle aziende che hanno lavorato con grande professionalità come la Ditta Fagiolari, a tutto l’Ufficio Tecnico Comunale, alle associazioni di categoria e ai commercianti per aver creduto in questa opera come necessaria per la ripresa sociale ed economica e a tutti i cittadini per aver avuto pazienza durante la fase dei lavori. Le opere riprenderanno nei prossimi giorni con la riqualificazione di Via Leonardo Da Vinci”.

