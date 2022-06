Chiusi. In scena al Mascagni gli spettacoli teatrali dei laboratori della Fondazione Orizzonti

Con la fine del terzo modulo e le rappresentazioni che verranno portate sul palco dai piccoli attori, i laboratori teatrali “Teatri di Stagione” della Fondazione proseguono nel periodo estivo, rinnovando la collaborazione con Alessandro Manzini e Margherita Sanchini

Si conclude il terzo modulo dei Teatri di Stagione, nati dalla collaborazione fra la Fondazione Orizzonti d’Arte e la compagnia i Macchiati. Le rappresentazioni finali, portate in scena dai piccoli attori, andranno in scena da venerdì 10 a domenica 12 giugno al Teatro Mascagni di Chiusi. Un intero fine settimana dedicato al teatro, che vedrà distribuiti così gli spettacoli: venerdì ore 21:00 bambini 8-10 anni “Non c’è più tempo”, sabato ore 21:00 ragazzi 11-13 anni “9 attori per 18 personaggi”, domenica ore 15:00 bambini 5-7 anni “Il regno di Brimbanzei”, domenica ore 21:00 ragazzi 14-19 anni “Odore di Chiuso”. Un weekend ricco che non porterà alla conclusione dei Teatri di Stagione, che proseguiranno nella versione Estate già da lunedì 13 giugno.

I Teatri di Stagione-ESTATE, diretti da Alessandro Manzini e Margherita Sanchini, vengono proposti nuovamente dopo il successo riscontrato nello scorso anno. I laboratori estivi si pongono l’obiettivo di fornire ai partecipanti un percorso teatrale, musicale e multimediale radicato nella città di Chiusi. Un percorso attraverso il quale raccontare i più importanti luoghi chiusini, grazie alla capacità acquisite durante le attività laboratoriali.

