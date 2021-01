Chiusi. In arrivo la terza fase dei Buoni Spesa per generi alimentari; sistema agevolato con il software messo a disposizione da Banca Valdichiana.

(Comunicato stampa)

Il Comune di Chiusi è pronto a erogare la terza tranche di “Buoni Spesa” finalizzati all’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa. Proprio agli esercenti sono dedicate alcune novità importanti a partire dalla modalità di adesione per la quale basterà fare domanda in Comune oltre alla totale assenza di ritenute o qualunque altro tipo di spesa. Anche il sistema di incasso risulta essere semplice e chiaro visto che sarà lo stesso Comune di Chiusi a saldare, con bonifico, i singoli esercenti per il totale degli importi dovuti. I buoni spesa saranno destinati a tutte le famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia Covid-19 e, nello specifico, sono ritenute in difficoltà tutte le famiglie che nel mese scorso non hanno percepito nessun tipo di introito oppure un introito fino a 600 euro al netto delle detrazioni previste nel bando (affitto e mutuo prima casa e/o attività chiusa per decreto, rata prestiti al consumo, spese per device o nuovi allacci per didattica a distanza e sgravi per ogni membro del nucleo familiare). Sono esclusi coloro che hanno patrimonio mobiliare fruibile superiore a 10.000€. Due le novità assolute per l’erogazione dei buoni spesa 2021: la prima è che le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente online mediante il sito internet del Comune della Città di Chiusi (http://chiusi.soluzionipa.it/ portal/servizi/moduli/pre_auth ); la seconda è la modalità di erogazione del buono che sarà caricata direttamente sulla tessera sanitaria del beneficiario tramite un software comprato da Banca Valdichiana e messo a disposizione gratuitamente al Comune di Chiusi, ai cittadini e agli esercenti. Grazie a questo software il beneficiario del “buono” potrà, utilizzare la tessera sanitaria come una normale carta prepagata fino a esaurimento del contributo ricevuto mentre gli esercenti avranno a disposizione un’app da utilizzare per scansionare il codice a barre e scaricare l’importo pagato. Al beneficiario del buono spesa arriverà una comunicazione attraverso sms o mail con l’importo speso e il saldo disponibile.

“Un sistema innovativo e in piena sintonia con le precauzioni ancora necessarie di contrasto al virus – sottolineano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e la vicesindaca Sara Marchini – ringraziamo Banca Valdichiana per aver messo a disposizione del Comune questo software in modo gratuito, che siamo certi velocizzerà ogni tipo di operazione relativa all’erogazione e all’utilizzo dei buoni da parte dei cittadini. Invitiamo tutte le attività commerciali interessate a fare domanda e a chiedere agli uffici comunale ogni tipo di chiarimento perché la modalità di partecipazione è veramente semplice e soprattutto senza nessun tipo di spesa. Ovviamente invitiamo anche i cittadini a richiedere i buoni senza nessun tipo di timore o imbarazzo. La realtà che stiamo vivendo può aver creato difficoltà ad ogni tipo di persona e questo aiuto può essere importante per ritrovare nuova fiducia e speranza.”

“In una fase difficile – sottolinea il Direttore generale di Banca Valdichiana Danilo Trabacca – come quella che ormai da quasi un anno stiamo attraversando a causa della pandemia da covid-19, Banca Valdichiana ha messo in campo numerose iniziative nell’ottica di essere vicina al proprio territorio di riferimento, alle famiglie alle attività economiche e alle istituzioni. Questa piattaforma per l’utilizzo semplificato dei buoni spesa è solo l’ultima delle iniziative, dopo le donazioni agli ospedali, i finanziamenti a tassi agevolati e la rimodulazione dei mutui. Si tratta di un software che la Banca ha acquistato e offerto ai Comuni del territorio in modo completamente gratuito. E’ molto semplice da utilizzare sia per le amministrazioni che per la cittadinanza e auspichiamo che possa essere di supporto per affrontare le difficoltà di una crisi che non è solo sanitaria, ma anche economico-sociale.”

I Buoni Spesa saranno spendibili solo negli esercizi commerciali con sede operativa nel Comune di Chiusi che aderiranno all’elenco “aperto” disponibile sul sito del Comune. Il valore del buono varierà da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. Per le famiglie con oltre cinque componenti l’importo sarà maggiorato.

Riguardo a antoniodellaversana