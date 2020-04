Chiusi. In arrivo i Buoni Spesa per acquisto di alimentari e generi di prima necessità.

(Comunicato stampa)

A partire da oggi (Venerdì 3 aprile) i soggetti più colpiti dagli effetti economici negativi causati dall’emergenza Covid-19 potranno presentare domanda per beneficiare dei “Buoni Spesa” finalizzati all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del Comune di Chiusi. I buoni spesa, spendibili in un elenco di negozi determinato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chiusi, avranno un importo tra i 120 euro e i 340 euro e i beneficiari saranno: nuclei familiari (anche di un solo componente) che, nel mese di marzo 2020, non abbiano materialmente percepito alcuna erogazione di denaro a vario titolo; nuclei familiari che, nel mese di marzo 2020 abbiano percepito un introito a qualunque titolo fino a 400 euro; nuclei familiari che, nel mese di marzo 2020, abbiano percepito un introito a qualunque titolo tra 400 e 600 euro.

“E’ una misura importante – dichiara il sindaco del Comune di Chiusi Juri Bettollini – che darà un supporto concreto ai nuclei familiari più in difficoltà del nostro territorio. Per questo faccio appello alla responsabilità dei nostri cittadini e a presentare la domanda solamente per una situazione di emergenza reale. I giorni che stiamo vivendo sono difficili per tutti, ma per alcune famiglie, che già avevano una situazione precaria, possono essere veramente drammatici. Per questo crediamo che il buono spesa rappresenterà una boccata d’ossigeno che ovviamente non risolverà tutti i problemi ma che consentirà di trascorrere qualche giorno con maggiore tranquillità. Un particolare ringraziamento al nostro funzionario Marco Socciarelli per il supporto e il lavoro svolto in questo periodo di emergenza. Auspichiamo che il Governo metta in campo ulteriori risorse sia a sostegno delle famiglie sia dei Comuni che rischiano concretamente il dissesto finanziario se la situazione d’emergenza continuerà ancora a lungo.”

La somma complessiva a disposizione del Comune di Chiusi stanziata attraverso l’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile è pari a 51. 324, 26 euro. Per l’erogazione del buono spesa, i cui criteri sono stati adottati dalla Giunta Comunale in base alla proposta elaborata dalla Società della salute Amiata Senese Val d’Orcia- Valdichiana Senese per avere uniformità sul territorio, sarà considerato introito la sommatoria delle entrate economiche, di ciascun componente del nucleo familiare percepita a qualsiasi titolo (es. stipendio, reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, pensione di vario genere, fondo integrazione salariale, NASPI, contributi economici a vario titolo e altre forme di risorse economiche). Dalla misura di sostegno saranno comunque esclusi nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) sia superiore a 10 mila euro. Le domande dovranno essere presentate al Comune della Città di Chiusi, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.chiusi@legalmail.it. Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità. E’ possibile inviare la richiesta per email anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda. E’ possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità. Per info contattare i seguenti numeri: 0578/713711 (Assistenti sociali) oppure 0578 223626 – 0578223662 (Comune di Chiusi). Il bando e il relativo modulo sono scaricabili direttamente a questo link : http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/597-avviso-pubblico-per-l-adozione-di-misure-urgenti-di-solidarieta-alimentare-buoni-spesa.

