(Comunicato stampa)

La Fondazione Orizzonti d’Arte, il Comune della Città di Chiusi, la Banca Valdichiana Chiusi-Montepulciano e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus non rinunciano al tradizionale concerto di auguri al Teatro Pietro Mascagni. Il 19 Dicembre 2020 alle ore 18:00 sarà il gruppo livornese Jubilation Gospel Choir a celebrare a ritmo di Gospel gli auguri di buone feste dal palco del teatro di Chiusi.

Nonostante le difficoltà incontrate nel corso del 2020, la Fondazione Orizzonti d’Arte apre anche quest’anno le porte del teatro per il più tradizionale dei suoi eventi. Protagonista della serata, il concerto del Jubilation Gospel Choir, uno dei cori gospel più apprezzati d’Italia.

Nato nel 1998 a Livorno da un’idea di Luca del Tongo, il Jubilation Gospel Choir ha portato avanti una carriera ventennale, costellata di importanti premi e collaborazioni.

Vincitore del Gospel JF Award 2009, ha partecipato quattro volte al Gospel Festival di Milano. La formazione è stata, inoltre, ospite del Wind Music Award 2015 al fianco di Gianna Nannini. Dal 2004, sotto la direzione artistica di Luca del Tongo, l’associazione Jubilation GC organizza il Livorno Gospel Festival.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su NTi, al canale 271 del Digitale Terrestre, e in live streaming privato sul Canale YouTube della Fondazione Orizzonti d’Arte. Per accedere allo streaming è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo stampa@fondazioneorizzonti.it. Riceverete quindi un link privato per poter assistere al concerto.

