Chiusi. Il Parco dei Forti affidato a Paesaggistica Toscana per le opere di rifinitura.

(Comunicato stampa)

Nel centro storico di Chiusi proseguono i lavori di valorizzazione del Parco dei Forti arrivati, di fatto, alle fasi conclusive. Le ultime opere di sistemazione sono state affidate alla professionalità ed esperienza della ditta chiusina Paesaggistica Toscana di Enzo Margheriti. L’appalto dei lavori, aggiuntivo rispetto al progetto iniziale per un valore di circa 100 mila euro ricavati dalle somme a disposizione del precedente progetto, si occuperà dell’adeguamento delle aiuole, della messa in sicurezza e abbellimento delle scarpate e della piantumazione di nuove alberature. Nel dettaglio saranno “messe a dimora” ad esempio circa 400 piante graminacee all’interno delle aiuole adiacenti agli scavi archeologici, all’interno del parcheggio e nella scarpata a perimetro del parcheggio, 220 arbusti tipo Helichrysium Italicum per la piantumazione delle sponde laterali delle scale di accesso al parco. Oltre a questo è previsto un intervento di potatura, riqualificazione e pulitura degli alberi di Tiglio e della vegetazione che si affaccia all’interno del parcheggio, un intervento di riqualificazione degli arbusti, asportazione di tutte le parti secche e ripristino delle siepi di Laurus e Buxus negli ingressi di via della Pietriccia e via G. Garibaldi e un intervento di potatura e riqualificazione di tutto il patrimonio vegetale esistente all’interno del parco compresa la semina delle zone a prato come ad esempio nell’area calcetto e giochi per bambini.

“Alla fine dei lavori il Parco dei Forti sarà bello come non mai – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micheletti– auguriamo buon lavoro alla ditta Paesaggistica Toscana nella certezza di aver affidato le ultime rifiniture a mani esperte e premurose. Non vediamo l’ora di tornare a vivere, in tempi più sereni, il nostro gioiello verde del centro storico e intanto aspettiamo la fine dei lavori con trepidazione prevista per metà dicembre.”

Oltre ai lavori che stanno ultimando gli operai della ditta Paesaggistica Toscana, l’intervento al Parco dei Forti ha riguardato la potatura e l’abbattimento delle pianti pericolanti, la pulizia delle erbe infestanti, la realizzazione di pavimentazione per vialetti e piazzole per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione del viale di ingresso principale in via Garibaldi, l’adeguamento della sede del Terziere San Silvestro, il restauro del cancello in legno su via Garibaldi e quello in ferro in via Graziano da Chiusi, il rifacimento del manto stradale del parcheggio adiacente al parco, la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti all’interno del parcheggio stesso nonché la distribuzione elettrica e idrica su tutto il parco.

Riguardo a antoniodellaversana