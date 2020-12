Chiusi. Il Nido Girasole compie 20 anni : storia di un luogo che ha già cresciuto una generazione di ragazzi.

(Comunicato stampa)

Era il 16 dicembre del 2000 quando si aprirono le porte dei locali del Nido d’Infanzia Girasole di Chiusi. Venti anni dopo il Nido rappresenta, sempre più, un punto di riferimento per le famiglie del territorio del Comune di Chiusi. Gli ampi spazi sia interni che esterni, le attività ricreative e didattiche e naturalmente il personale del Comune e della Cooperativa Progetto 5 rendono il Nido Girasole un luogo ideale e sicuro dove far svolgere ai bambini le prime attività di scoperta e socialità. Grazie anche a tutto questo la struttura è stata riconosciuta d’eccellenza in tutto il territorio della provincia di Siena e a oggi ospita bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi nelle sezioni a seconda dell’età.

“Il Girasole rappresenta un servizio fondamentale per la nostra Città – dichiara Sara Marchini vicesindaca di Chiusi – e per questo la nostra amministrazione ha dimostrato sempre grande attenzione anche con investimenti importanti e all’impegno degli uffici comunali che hanno permesso alla struttura di crescere e diventare sempre più accogliente per i bambini. Valore aggiunto è dato dalle operatrici della Cooperativa Progetto 5, che gestisce il servizio, che come amministrazione ringraziamo perchè svolgono ogni attività in modo ovviamente professionale, ma anche con tanta passione e amore. Questo ha portato a una crescita della struttura in senso generale e soprattutto nell’offerta formativa ludico/didattica che viene proposta ai genitori che oggi possiamo dire essere di assoluta qualità. Un ringraziamento particolare va a tutte le famiglie che in questi anni hanno scelto di usufruire del nostro servizio, diventando parte integrante dello stesso. La ricorrenza dei venti anni del Nido Girasole è, dunque, un traguardo molto importante che allo stesso tempo auspichiamo possa essere anche un nuovo punto di partenza per altri anni ancora più belli di quelli che abbiamo vissuto.”

I venti anni della struttura sono stati festeggiati martedì 29 dicembre con una diretta Facebook che ha raccontato un po’ la storia, il percorso del Nido, le attività proposte dalle educatrici ai bambini e alle bambine che frequentano la struttura e con i ricordi delle famiglie. Durante la diretta sono stati festeggiati anche i dieci anni dalla creazione della sezione Farfalle che ospita i bambini più piccoli.

